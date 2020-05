"Voici les chiffres du jour"… Rarement le public a été confronté à un tel déluge chiffré en si peu de temps. Nombre de décès, chiffre des nouvelles hospitalisations, courbe des admissions, seuil de saturation, pic de l’épidémie, taux d’infection…

Le nombre éclaire mais il peut obscurcir. "S’il permet d’ancrer la discussion sur des éléments quantifiables, il l’enferme aussi avec lui : il faut alors soit critiquer ce nombre en ce qu’il est faux ou approximatif, soit lui opposer un autre nombre, soit changer de terrain dans la discussion", avertit l’association Pénombre. Que penser de leur utilisation dans la communication sanitaire, politique et médiatique déployée autour de la crise du Covid-19 et dans le débat public ? Nous avons posé cette question à Alain Bauer, criminologue et statisticien.