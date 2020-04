Que serons-nous demain? Dans quel monde vivrons-nous? Plongés que nous sommes dans une crise globale qui fait suite à la pandémie du Covid-19, La Libre a souhaité prendre du recul. Économistes, intellectuels, philosophes, sociologues… Sept personnalités livrent leurs analyses. Retrouvez-les tous les jours à 13 heures, d'ici à jeudi prochain, sur LaLibre.be.

Fellow du Boston Consulting Group, Luc de Brabandere est l’auteur de nombreux livres, dont “Pensée magique, pensée logique”, publié récemment aux éditions de La Pomme. Comme le précise son site, Luc de Brabandere développe une approche philosophique du management et des technologies, et collabore avec de grandes entreprises ou organisations pour les aider à clarifier leur vision et leur mission. Une vision pour un monde nouveau, c’est d’ailleurs ce qu’il présente ici avec le souhait d’une “Autrelance”. Interview