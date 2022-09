Des maillots ternes pour le Danemark en guise de protestation contre le Qatar

Si les maillots domicile et extérieur sont, sans surprise, en rouge et en blanc, la troisième tunique sera noire. "Nous soutenons l'équipe nationale danoise jusqu'au bout, mais ce n'est pas la même chose que soutenir le Qatar en tant que nation hôte. Nous pensons que le sport devrait rassembler les gens. Et quand ce n'est pas le cas, nous voulons faire une déclaration", a précisé l'équipementier. Le rouge et le blanc sont les couleurs traditionnelles du Danemark mais le choix du noir pour le troisième maillot n'est pas le fruit du hasard. "C'est la couleur du deuil et donc la couleur parfaite pour la Coupe du Monde de cette année. Nous voulons ainsi lancer un message contre la situation des droits de l'homme au Qatar et le traitement des travailleurs migrants qui ont dû construire les stades", a la firme d'articles de sports danoise. Le Danemark, demi-finaliste de l'Euro l'an dernier, affrontera la Tunisie, la France, championne du monde en titre, et l'Australie dans le groupe D. (Belga)