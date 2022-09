Exposition à l'amiante: la Commission européenne propose une norme dix fois plus sévère

Cette nouvelle valeur, qui devra être validée par le Parlement européen et les États membres (Conseil), serait de 0,01 fibre par centimètre cube (f/cm³), "en conformité avec les dernières évolutions scientifiques et technologiques". Substance cancérogène extrêmement dangereuse, toujours présente dans nombre des 220 millions de bâtiments antérieurs à son interdiction en 2005, l'amiante est responsable de 78% des cancers reconnus dans l'Union comme étant d'origine professionnelle, selon l'exécutif européen. La Commission lance par ailleurs des consultations sur la reconnaissance comme maladies professionnelles de nouvelles maladies liées à l'amiante. Elle invite aussi les Vingt-sept à élaborer des stratégies nationales de désamiantage et propose d'introduire des "journaux de bord numériques" des bâtiments, afin d'améliorer le partage des données de la construction, depuis la conception du bâtiment jusqu'à la démolition. (Belga)