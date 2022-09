Ramires, international brésilien à 51 reprises, met un terme à sa carrière

(Belga) Sans club depuis novembre 2020, le Brésilien Ramires, 35 ans, a annoncé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière. Formé à Joinville Esporte Clube où il est devenu pro en 2004, le milieu de terrain a fait des escales à Cruzeiro (2007-2009) et Benfica avant d'atterrir à Chelsea en 2010. Il est resté six saisons chez les Blues disputant 251 reprises. Avec Eden Hazard, Thibault Courtois, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, le Brésilien a eu quatre coéquipiers belges lors de son passage à Stamford Bridge.