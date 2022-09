France: le patron du Centre National du Cinéma jugé pour agressions sexuelles

Dominique Boutonnat, aujourd'hui âgé de 52 ans, devra comparaître devant un tribunal correctionnel et non devant une cour d'assises, où les peines encourues sont plus lourdes, car la qualification de "tentative de viol" n'a pas été retenue. Contacté, son avocat n'était pas joignable dans l'immédiat. Il avait été reconduit en juillet à la tête du CNC, malgré un bilan contesté par certains cinéastes et sa mise en examen pour ces accusations d'agression sexuelle qu'il réfute. Le 25 avril, le parquet de Nanterre avait requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de Dominique Boutonnat pour agression sexuelle sur son filleul. En octobre 2020, une plainte avait été déposée par ce jeune homme d'une vingtaine d'années, pour des faits datant d'août 2020 lors de vacances en Grèce. Une mise en examen a suivi en février 2021. Selon son avocat, Dominique Boutonnat, connu comme producteur de cinéma, "conteste fermement l'ensemble des faits". Lors d'un entretien au Parisien en juin, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, avait milité pour sa reconduction : "Il est mis en examen, pas condamné. La présomption d'innocence prévaut". (Belga)