Invasion de l'Ukraine - Les référendums en Ukraine constituent des "saisies de terres" par la Russie, dit Blinken

"Cette parodie de référendums organisés par le Kremlin ne sont qu'une tentative futile pour masquer ce qui revient ni plus ni moins à une autre tentative visant à se saisir de terres en Ukraine", a affirmé M. Blinken dans un communiqué. "Pour être clairs, les résultats ont été orchestrés par la Russie et ne reflètent pas la volonté du peuple ukrainien", a-t-il ajouté. La condamnation de Washington n'est pas nouvelle, mais intervient au moment où le président russe Vladimir Poutine va formaliser vendredi à Moscou l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, largement dénoncée par Kiev et ses alliés occidentaux. Le Kremlin doit accueillir vendredi à 12h00 GMT (14h00 HB) une cérémonie lors de laquelle l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk (est) et Kherson et Zaporijjia (sud) sera formalisée. Vladimir Poutine prononcera à cette occasion "un discours volumineux", selon son porte-parole Dmitri Peskov. Le chef de la diplomatie américaine a réitéré que les Etats-Unis ne "reconnaîtront jamais" ces annexions de territoires parlant de référendums "illégitimes, en violation du droit international et qui vont à l'encontre de la paix et la sécurité mondiales". Les États-Unis continueront à "soutenir l'Ukraine autant qu'il le faudra", a-t-il conclu. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux examinent de nouvelles sanctions contre la Russie, a indiqué mercredi le porte-parole du département d'État, Ned Price, refusant cependant d'en donner la teneur ni quand elles interviendraient. (Belga)