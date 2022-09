La Sûreté de l'État priée de tenir à l'œil la criminalité organisée

"Le crime organisé tout comme le terrorisme et l'extrémisme forme une menace pour notre État de droit", a-t-il expliqué. Le ministre a été la cible d'une tentative d'enlèvement déjouée par la police néerlandaise et qui a mené à l'arrestation de quatre personnes. Depuis lors, il réside avec sa famille dans un lieu protégé tenu secret. Les auteurs présumés sont liés au milieu du trafic de drogue dont l'emprise sur le pays inquiète de plus en plus les autorités politiques, policières et judiciaires. La Sûreté de l'État se concentrera sur la lutte contre la corruption "au plus haut niveau" et l'infiltration des lieux de décision importants du pays, et utilisera les méthodes particulières de recherche pour cartographier les réseaux criminels en Belgique. La Chambre s'est levée jeudi à l'invitation de la présidente Éliane Tillieux et a fait une ovation debout au ministre en signe de soutien. (Belga)