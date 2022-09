Ouragan Ian - L'ouragan Ian pourrait avoir coûté un nombre "substantiel" de vies, avertit Biden

"Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride", a-t-il dit lors d'une visite des locaux de l'agence fédérale qui prend en charge les catastrophes naturelles, la FEMA. "Les chiffres (...) ne sont pas encore clairs mais nous recevons de premières informations faisant état de pertes humaines qui pourraient être substantielles", a-t-il ajouté. "Quand les conditions le permettront, j'irai en Floride pour remercier personnellement" les personnes engagées dans les opérations de secours et reconstruction, a encore déclaré le président américain, expliquant ne pas vouloir pour l'instant perturber les opérations d'urgence. Interrogé pour savoir s'il visiterait également l'île de Porto Rico, frappée elle par l'ouragan Fiona, il a dit en avoir "l'intention". Le démocrate de 79 ans a aussi répondu sèchement à une question sur ses échanges avec le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, figure de la droite dure et l'un de ses plus féroces critiques. "Il s'agit de sauver des vies et des habitations, voilà de quoi il s'agit. Je (...) lui ai parlé quatre ou cinq fois et cela n'a rien à voir avec nos désaccords sur d'autres sujets", a-t-il assuré. Joe Biden a promis de déployer pour la Floride toutes les ressources fédérales nécessaires: "Nous allons reconstruire avec l'Etat et les autorités locales. Nous resterons aussi longtemps qu'il le faudra." Les Etats-Unis découvraient jeudi les dégâts "historiques" du puissant ouragan Ian, qui a "dévasté" certaines villes de Floride selon le gouverneur de cet Etat et a fait, selon le dernier bilan, au moins deux morts. (Belga)