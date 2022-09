Une fin de semaine sous un ciel plutôt clément

Ce soir, les éclaircies s'élargiront dans les terres et le temps deviendra sec. À la mer, par contre, le temps restera variable avec davantage de champs nuageux et toujours un risque de l'une ou l'autre averse. En cours de nuit, des nuages bas, de la brume et du brouillard pourront se former par endroits. Les minima se situeront entre ?3 en Ardenne et 9 degrés à la Côte. Vendredi, une fois la grisaille matinale dissipée, nous bénéficierons de belles éclaircies. Ensuite, des champs nuageux se développeront et des voiles d'altitude arriveront depuis l'ouest, mais le temps restera généralement sec. En soirée, le ciel se couvrira et des pluies, parfois modérées, atteindront l'ouest du pays. Les températures oscilleront entre 11 et 17 degrés. Samedi, le ciel sera changeant et ponctué d'averses mais le mercure grimpera jusqu'à 18 degrés. (Belga)