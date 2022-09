Brésil: Lula reste largement devant Bolsonaro à trois jours de la présidentielle

Selon l'institut de référence Datafolha, Lula a recueilli 48% des intentions de vote, contre 47% il y a une semaine, et Bolsonaro a également progressé d'un point, à 34%. Les deux favoris ont augmenté leur avance sur le troisième Ciro Gomes (centre gauche), qui est passé de 7% à 6%, et Simone Tebet (centre droit), restée stable à 5%. Lula, qui a déjà gouverné le Brésil de 2003 à 2010, peut être élu pour un troisième mandat dès le premier tour s'il obtient plus de 50% des votes exprimés (sans les nuls ni les blancs). D'après le décompte de Datafolha, il est justement crédité de 50% de ces intentions de vote exprimées, comme il y a une semaine, contre 36% pour le président d'extrême droite (35% lors du dernier sondage). Ce score de l'ex-président de gauche reste dans la marge d'erreur du sondage (+ ou - 2 points de pourcentage), laissant planer l'incertitude sur la tenue d'un second tour le 30 octobre. A un deuxième tour, Lula l'emporterait avec 54% des voix, contre 39% pour Bolsonaro, selon Datafolha. "Il est difficile de faire tout pronostic (sur une victoire ou non au premier tour de Lula), même si les sondages lui donnent un avantage confortable", dit à l'AFP Jairo Nicolau, politologue à la Fondation Getulio Vargas. Cette enquête d'opinion a été effectuée auprès de 6.800 sondés, davantage que pour les précédentes, et un ultime sondage sera publié par Datafolha samedi. Dans un sondage publié lundi par l'institut Ipec, Lula avait obtenu 52% des votes exprimés, contre 34% pour Bolsonaro. (Belga)