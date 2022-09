Décès de Franco Dragone - Les politiques saluent un artiste attaché à sa ville

"Franco Dragone était un très grand réalisateur et metteur en scène de spectacles époustouflants. Enfant de Wallonie, il revint à La Louvière pour que la population puisse ' décrocher la lune", a souligné sur Twitter le ministre-président wallon Elio Di Rupo, né dans la région du Centre. Pour la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard, "c'est une personnalité forte, un homme de spectacle, un metteur en scène au talent reconnu dans le monde entier et toujours resté proche de sa ville de La Louvière qui nous a quittés brutalement aujourd'hui". Le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette a salué "un homme attachant et de grand talent qui faisait rayonner la Wallonie dans le monde tout en restant profondément fidèle à ses racines italiennes et louviéroises". (Belga)