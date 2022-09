La Wallonie lance sa troisième stratégie de développement durable

Le texte engage l'ensemble des ministres wallons dans une démarche visant à accélérer la mise en œuvre du Programme mondial de développement durable des Nations unies et de ses 17 objectifs de développement durable. Pour rappel, le gouvernement régional approuve, depuis 2013, une nouvelle stratégie wallonne de développement durable à chaque législature. Pour cette nouvelle mouture, la stratégie - qui entend fixer un cap clair -reprend 89 objectifs chiffrés relatifs aux cibles des objectifs de développement durable, traduites dans le contexte wallon; 91 indicateurs de suivi pour évaluer le progrès de la Région ainsi que 16 actions transversales, impliquant les membres du partenariat wallon pour le développement durable, un organe de dialogue regroupant différents acteurs régionaux qui souhaitent contribuer activement à la poursuite des objectifs définis. "Ce lancement est l'aboutissement de nombreuses réflexions venant d'une multitude d'acteurs", a commenté la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), en conclusion de la présentation de la nouvelle stratégie. "Le résultat, qui est plus que satisfaisant, s'articule autour de trois mots essentiels: la cohérence, parce que le développement durable doit être la colonne vertébrale des politiques menées; le partenariat parce qu'il est l'affaire de tous et enfin, la mise en capacité afin de partager avec l'ensemble des acteurs tous les enjeux du développement durable", a-t-elle ajouté. "Le travail de vision à long terme est également au cœur de cette troisième stratégie et c'est bien utile en ces temps sombres que nous vivons. Plus que jamais, nous avons besoin d'optimisme et de volonté pour sortir du marasme ambiant tout en gardant le cap sur les objectifs à long terme, en faisant preuve de créativité et d'innovation", a conclu la ministre Tellier. (Belga)