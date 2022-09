Le roi Philippe remet à son fils Gabriel sa première reconnaissance militaire

Pas moins de 195 étudiants ont commencé fin août la PIM à Elsenborn en région germanophone. Les futurs officiers ont été initiés durant ce stage de six semaines à la discipline, à l'exercice, à la tactique et à l'armement militaire. L'objectif de cette immersion est de préparer les jeunes à une formation et une carrière professionnelles à venir en leur transmettant des compétences militaires de base d'un point de vue professionnel, physique et moral. Les 190 étudiants qui ont finalement réussi leur PIM ont reçu vendredi leur béret bleu qui reconnait officiellement leur nouveau titre d'élève-officier. Le Prince Gabriel a validé sa formation au sein de la 162e promotion des sciences sociales et militaires. La princesse Élisabeth, la reine Mathilde et le roi Philippe ont assisté à la cérémonie ensemble pour l'occasion. Le roi a remis le béret bleu à son fils. Une photo de famillle a été prise pour conclure ce moment solennel. (Belga)