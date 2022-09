WRC - Rallye de Nouvelle-Zélande - Thierry Neuville 7e à l'issue de la 4e spéciale

Ce dernier conforte sa première place à l'issue de la 4e spéciale, qui marque la moitié de la journée, puisque trois spéciales sont encore à rouler aux antipodes. Ott Tänak devance l'Irlandais Craig Breen (Ford). A l'issue de cette SS4, Thierry Neuville occupe la 7e position, à 40.9 secondes du leader. Ce vendredi, un total de six spéciales sont au menu, sur 158,56 km, soit plus de la moitié de la distance complète du rallye. Cette journée pourrait dès lors déjà s'avérer décisive. Six spéciales samedi et quatre dimanche, dont la Power Stage, seront encore au programme. (Belga)