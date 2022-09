Ysaline Bonaventure éliminée en quarts de finale par Kontaveit, 4e joueuse du monde

La Stavelotaine, 28 ans, 138e mondiale est en effet finalement tombée sous les coups de raquette de la première tête de série et 4e joueuse du monde, l'Estonienne Anett Kontaveit, 26 ans, mais en trois manches 6-3, 3-6, 6-3 et au bout de 1h52 minutes. Ysaline Bonaventure n'aura perdu qu'une seule fois son service, lors de sa première mise en jeu, dans le premier set, mais cela aura suffi à Kontaveit (6-3). L'Estonienne breakait la Belge d'entrée de deuxième set, qu'elle ne confirmait cependant pas (1-1). Mieux, Bonaventure prenait le service de son adversaire pour la première fois du match pour mener ensuite 2-5 et égaliser à un set partout (3-6). Anett Kontaveit réagissait d'entrée de manche décisive pour mener 3-0 ayant pris le service de la Belge. Malgré deux balles de break à 4-2 et une à 5-3, Bonaventure ne parvenait plus à recoller (6-3), mais n'aura perdu au final que trois fois son service. Fort de ses deux succès consécutifs sur deux joueuses du top 50 - une première dans sa carrière - lors des deux tours précédents - l'Américaine Shelby Rogers (WTA 35) et la Suissesse Jil Teichmann (WTA 36) - Ysaline Bonaventure grimperait de 16 places au classement mondial lundi pour se rapprocher du top 100, son objectif avant l'Open d'Australie pour pouvoir figurer directement dans le tableau final à Melbourne en janvier. Quatrième joueuse belge, la Stavelotaine disputait pour la troisième fois de sa carrière un quart de finale d'un tournoi WTA, après Hambourg (2021) et Budapest (2018). Sa plus belle victoire reste un succès en Fed Cup en 2019 sur l'Espagnole Garbine Muguruza, alors 19e mondiale. (Belga)