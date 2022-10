ATP Astana: David Goffin passe le premier tour des qualifications

Tête de série numéro 1 du tableau des qualifications et 65e mondial, le Liégeois, 31 ans, a pris la mesure en deux sets - 6-1, 6-4 - du Kazakhstanais Denis Yevseyev 29 ans, 270e mondial, en 1 heure et 9 minutes de jeu. Au deuxième et dernier tour au programme, le numéro 1 belge sera opposé au jeune italien de 19 ans, Luca Nardi (N.7), 151e au classement ATP. (Belga)