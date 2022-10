Jonas Vingegaard: "La dernière étape ne sera pas facile"

"Je suis content d'avoir pu conclure victorieusement le travail de mon équipe", a expliqué Jonas Vingegaard, qui a repris la compétition cette semaine après son succès au Tour. "Nous avions décidé d'activer la course dans la longue montée, assez loin de l'arrivée et c'est ce que nous avons fait. Toute l'équipe est très en forme dans cette course. Dans la finale, j'ai certes conclu avec la victoire mais je dois avouer que j'ai lancé mon sprint un peu trop tôt et le Britannique Oscar Onley est revenu très près. Il est jeune (19 ans) et il est très fort. Il a un bel avenir devant lui. La dernière étape, dimanche, ne sera pas une promenade de santé. Elle ne sera pas facile car il y aura beaucoup d'attaques", conclut Vingegaard, leader du classement général, qui possède 8 seconde d'avance sur Matej Mohoric et sur Oscar Onley. (Belga)