Les Belges à l'étranger - L'Atlético Madrid gagne au FC Séville avant son déplacement au Club de Bruges

L'Atlético Madrid a ouvert le score peu avant la demi-heure via Marcos Llorente (29e). Après la pause, Alvaro Morata a donné au score son allure définitive peu avant la montée de Yannick Carrasco (61e). Titularisé en défense centrale par Diego Simeone depuis le début de la saison, Axel Witsel a cette fois joué l'intégralité de la rencontre comme milieu défensif, son poste de prédilection. Le Diable Rouge a écopé d'une carte jaune en première période (38e). Au classement, l'Atlético remonte à la 5e place de la Liga avec 13 points. Le FC Séville poursuit lui son début de saison compliqué avec une 16e place et 5 points au compteur. L'Atlético Madrid se rend mardi soir au Club de Bruges (21h00) dans le cadre de la 3e journée du groupe B de la Ligue des Champions. Les Brugeois occupent la tête du groupe avec 6 points devant Leverkusen et l'Atlético (3 pts) et Porto (0). (Belga)