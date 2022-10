Les consommateurs privilégient désormais la qualité et la durabilité pour leurs achats

(Belga) L'inflation et les préoccupations énergétiques actuelles ont un impact sur le comportement d'achat, indiquent samedi la fédération sectorielle Comeos, l'UCM et l'organisation flamande des indépendants Unizo dans un communiqué. Les consommateurs font davantage attention aux prix et optent davantage pour la qualité et la durabilité, révèle leur enquête auprès de 1.600 consommateurs.

Les consommateurs sont ainsi 65% à déclarer qu'ils réduiront leurs achats ou leurs dépenses en raison de l'inflation et des coûts élevés de l'énergie. Parmi les personnes interrogées, 61% déclarent préférer faire leurs achats près de chez elles depuis le coronavirus et 67% attachent une grande importance à acheter des produits locaux et durables. La moitié d'entre elles se disent même prêtes à payer plus pour des produits rentrant dans ces critères. Côté moyen de transport pour faire du shopping, la voiture est préférée dans la très grande majorité des cas en Wallonie (81%) et 59% en Flandre. À peine 3% des Wallons préfèrent prendre leur vélo pour aller faire les magasins, contre 20% pour le vélo (électrique) au nord du pays. Les paiements électroniques sont en plein essor et supplantent désormais complètement le liquide, précisent les auteurs du communiqué. La grande majorité des consommateurs, soit 86% d'entre eux, préfèrent payer par voie numérique. Parmi les répondants, 65% disent payer davantage sans contact que l'année dernière. Ce sondage a été réalisé en marge du week-end du client organisé ces samedi et dimanche avec la participation de 14.000 commerces. Durant deux jours, l'ambiance se veut festive et les clients sont ainsi mis à l'honneur et remerciés pour leur fidélité par des petits cadeaux. Des animations sont également organisées partout dans les villes, villages et quartiers. L'événement est organisé à l'initiative de Comeos, l'UCM et Unizo. (Belga)