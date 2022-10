Les Lettons élisent leurs députés, les centristes favoris

Les Lettons ont commencé à voter samedi pour renouveler leur Parlement, à l'ombre de l'invasion russe en Ukraine, et s'apprêtaient, d’après les analystes, à garder le Premier ministre centriste Krisjanis Karins à la tête du gouvernement.

Ce résultat apparaît probable en raison de l'affaiblissement des populistes, des conservateurs et du parti social-démocrate Harmonie (proche de la minorité russophone), alors que le parti pro-occidental de M. Karins, Nouvelle Unité, est en tête des sondages avec environ 13% d’intentions de vote.

A deux jours du scrutin, le président Egils Levits avait appelé les citoyens de ce pays balte membre de l'UE et de l'Otan à se rendre aux urnes, tout en les mettant en garde contre des partis pro-Kremlin proches de l'importante minorité russophone qui "ont hésité à déclarer clairement qui est l'agresseur et qui est la victime au début de l’invasion russe de l’Ukraine".

"Il est très probable que Karins obtiendra du président Egils Levits la désignation pour former son deuxième cabinet, mais le succès de cette tentative dépendra du nombre de petits partis qui dépasseront le seuil d'éligibilité de 5% et de leur accord éventuel pour soutenir Karins", indique à l'AFP le politologue Marcis Krastins.

"Les Russes qui envahissent l'Ukraine aident Karins car, dans ces moments-là, les gens ont tendance à se rassembler autour du drapeau", ajoute-t-il.

Le conflit en Ukraine, l'aspiration à l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, l'inflation et l'énergie chère poussent ce pays de 1,8 million d'habitants à miser sur des responsables ayant fait leurs preuves.

- Solidarité avec l'Ukraine -

Préoccupés par l'agressivité russe, comme les Polonais et leurs voisins baltes, Lituaniens et Estoniens, la majorité des Lettons approuvent les priorités affichées par le gouvernement sortant: augmentation du budget de la défense, solidarité avec l'Ukraine et amélioration de la sécurité énergétique.

Pour Lelde Muceniece, étudiante en informatique dans la petite ville rurale de Bauska, "les gens s'inquiètent du chauffage, de l'électricité, des prix du gaz, des problèmes de sécurité sociale à la fois à Bauska et dans la capitale Riga, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur choix le jour des élections".

Soutenu par les russophones - environ 30% de la population -, Harmonie, arrivé régulièrement en tête des législatives pendant une décennie sans jamais trouver d’allié pour gouverner, et ayant frôlé 20% des suffrages en 2018, a connu depuis une chute graduelle, accentuée par des affaires de corruption qui lui ont fait perdre la mairie de Riga.

Il n’est plus crédité que de 5,1% d'intentions de vote dans un sondage publié ce mois-ci, soit à peine au-dessus du seuil d’éligibilité.

- Electorat russophone -

Harmonie, considéré généralement comme pro-russe, a dit condamner l'invasion de l'Ukraine, mais est resté discret sur les atrocités dont les forces russes sont accusées en Ukraine. De ce fait, l'électorat russophone s'est en partie tourné vers deux nouveaux partis, l'Union des Russes de Lettonie et Stabilité, qui sont, l'un, ouvertement pro-Kremlin, l'autre, populiste, favorable à la Russie, quoique moins radical.

Pour Aivars Lapsans, un musicien habitant dans la région de Vidzeme, leurs chances de faire un bon résultat paraissent réduites.

"Une chose est claire: aucun parti pro-Kremlin n'obtiendra de voix substantielles en dehors des villes peuplées de Russes", dit-il.

Au total, 19 listes de partis politiques ou de leurs alliances ont présenté 1.829 candidats aux cent sièges du Parlement de Riga.

Selon un récent sondage de l'institut privé SKDS, Nouvelle unité de M. Karins est en tête avec 13,3% d'intentions de vote. Il est suivi par les Verts et les Paysans (7,8%, centre droit), actuellement dans l'opposition, et l'Alliance nationale (7,3%, centre droit), l'un des cinq partis de la coalition au pouvoir.

Les bureaux de vote qui ont ouvert à 7 heures locales (4H00 GMT) doivent fermer à 20 heures (17H00 GMT). Les premiers sondages réalisés à la sortie des urnes devraient être publiés quelques minutes plus tard.