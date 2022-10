Manifestations en Iran - Deux mille personnes manifestent à Bruxelles contre le régime iranien

La manifestation est partie de la place du Trône et a depuis atteint la fin de son parcours, sur la place Schuman. En tête du rassemblement se trouve un groupe important de femmes et l'action a attiré des personnes de tous âges. Celles-ci crient des messages contre le régime iranien, ainsi que des slogans tels que "Mon corps, mon choix" et "Femme, vie, liberté". Chez de nombreux manifestants et manifestantes, la colère face aux événements en Iran était palpable. "Cela dure déjà depuis bien trop longtemps, il faut que cela cesse", a exprimé un participant à la manifestation. "Je suis ici en solidarité avec les femmes en Iran. Je vis ici en Belgique et c'est la seule chose que je puisse faire pour les soutenir. Alors je devais faire de même." Pour l'instant, la manifestation s'est déroulée sans incident. Les manifestations de masse contre le régime iranien ont débuté le 16 septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans. La jeune femme est décédée après avoir été arrêtée pour avoir enfreint un code vestimentaire strict. Au moins 83 personnes ont déjà été tuées lors des manifestations en Iran, selon une ONG. (Belga)