Une Néerlandaise lègue cinq millions d'euros à la Ville de Bruges

La femme, dont le nom n'a pas été communiqué, est décédée à l'âge de 80 ans. Sa famille était active dans le secteur industriel. Après la vente de l'entreprise familiale il y a 30 ans, la Néerlandaise avait déménagé des Pays-Bas vers la Suisse. Elle s'était installée dans le centre de Bruges il y a huit ans. Il semble que l'octogénaire ait désigné la Ville flamande comme bénéficiaire de sa succession. Celle-ci se compose d'une somme de 3,3 millions d'euros en banque, de 945.000 euros de titres et autres actifs financiers et d'une habitation d'une valeur de 700.000 euros. L'échevine brugeoise des Finances, Mercedes Van Volcem, se dit "agréablement surprise", ce genre de geste étant très rare. Les droits de successions dans ce cas sont réduits, la Ville étant assimilée à une "bonne cause". (Belga)