ATP Tokyo - Positif au Covid lors du tournoi de Séoul, le Britannique Cameron Norrie forfait

(Belga) Cameron Norrie, 8e mondial, a annoncé dimanche qu'il avait été testé positif au Covid pendant son séjour en Corée du Sud, ce qui l'avait contraint à se retirer du tournoi de Séoul qui s'achève dimanche et à déclarer forfait pour celui de Tokyo qui débute lundi.

Le Britannique , 27 ans, qui tente de se qualifier pour le Masters de fin de saison, s'était retiré moins d'une heure avant les quarts de finale du tournoi de Séoul, vendredi. L'ATP avait déclaré qu'il était malade, sans donner plus de détails. "Malheureusement, j'ai eu un test Covid positif en Corée et je n'ai pas été en mesure de participer au reste de mes matches", a écrit Norrie sur son compte Instagram. Le Britannique a indiqué qu'il n'avait ressenti aucun symptôme et qu'il se sentait bien "à 100%", mais qu'il ne pourrait pas participer au tournoi de Tokyo qui débute lundi, en raison des exigences de quarantaine. (Belga)