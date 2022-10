Barry Baltus 12e en Thaïlande, la course interrompue définitivement par la pluie

Seuls cinq tours ont été accomplis dans la dix-septième manche du championnat du monde Moto2. La pluie a fait son apparition sur la grille de départ, forçant la direction de course à réduire l'épreuve à 16 tours. Finalement, les concurrents n'ont pu disputer que cinq tours à peine, les conditions empirant au fil des tours. À deux reprises, l'amélioration des conditions météorologiques ont permis à la direction de course d'envisager la relance. Mais à deux reprises, la pluie a fait son retour au moment où la course était sur le point de reprendre. Décision a donc été prise d'en rester là et seule la moitié des points a été attribuée puisque les deux tiers de la course n'ont pas été accomplis. Parti 23e sur la grille, Barry Baltus est parvenu à remonter jusqu'en 12e position avant l'interruption de la course et termine donc pour la cinquième fois d'affilée dans les points. Après avoir pris la tête un tour et demi avant l'interruption, l'Italien Tony Arbolino (Kalex MarcVDS Racing Team) a remporté sa deuxième course de la saison. La prochaine manche aura lieu à Phillip Island, en Australie, le 16 octobre. (Belga)