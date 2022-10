Challenger Pro League - Les espoirs d'Anderlecht s'imposent 1-3 au Standard et se hissent en tête du classement

Sur un coup franc de la droite renvoyé par la défense rouche, le ballon est arrivé à Killian Sardella qui, dos au but à l'extérieur du petit rectangle, l'a glissé au fond d'une talonnade (30e). Après la pause, le Standard a égalisé de la tête par Abdoul Tapsboba sur un centre de la gauche de Paulo Da Silva (47e). Les espoirs mauves ont de nouveau pris les devants sur penalty par Lucas Stassin (72e). Auteur d'un triplé la semaine dernière au Lierse, l'attaquant anderlechtois, 17 ans, a cette fois signé un doublé sur assist d'Anouar Ait El Hadj (76e) Ce qui lui permet d'occuper la deuxième du classement des buteurs avec six buts derrière le Lierrois Leonardo Rocha (8 buts). Plus tôt dans la journée, le SK Beveren, toujours sans Dieumerci Mbokani, a écrasé le Lierse 5-0. Au classement, ces formations font partie d'un trio avec 12 points: Lommel (3e), vainqueur 2-1 du RWDM samedi, le Lierse (4e) et Beveren (5e). Samedi, le Beerschot a pris la tête avec 13 points en battant Deinze 2-0. Les Flandriens, qui ont aligné quatre défaites, restent derniers avec 5 points tout comme Jong Genk, battu 0-2 vendredi par Dender (7 points, 9e). Vendredi, Virton a signé son cinquième partage 3-3 face à Bruges NXT, qui en compte quatre. Les Gaumais occupent le 8e rang (8 points) alors que les espoirs brugeois sont 10e (7 points). (Belga)