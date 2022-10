Famenne-Ardenne Classic - Axel Zingle: "Ma victoire me donne la confiance pour mes trois derniers rendez-vous"

"La finale était assez tortueuse et il fallait donc être placé assez tôt", a expliqué l'ancien champion de France espoirs, deuxième du Circuit de Wallonie cette saison. Zingle est imposé au sprint devant Amaury Capiot (Arkea-Samsic) et Oliver Naesen (AG2R Citroën). "Ca frottait beaucoup dans la préparation du sprint mais le rythme n'était pas très élevé", avance l'Alsacien. "Il est vrai que la chute d'Arnaud De Lie, que je suivais avant le dernier virage, a été assez problématique et le tout était de ne pas se laisser enfermer dans la dernière ligne de droite. J'ai vu l'ouverture et j'ai pu remonter les hommes devant moi pour m'imposer dans cette arrivée en montée. Je suis très content de cette victoire car, depuis quelques semaines, mes sensations étaient un peu aléatoires. Cette victoire me procure de la confiance pour la fin de la saison, à Binche-Chimay-Binche, Paris-Bourges et Paris-Tours". (Belga)