Famenne-Ardenne Classic - Oliver Naesen: "Une troisième place encourageante avant la dernière semaine de course"

"Il était très difficile de bien se placer avant le sprint, notamment après la chute d'Arnaud De Lie", a expliqué Naesen. "J'ai réussi à garder une bonne place, bien emmené par notre stagiaire français, Pierre Gautherat. Mais je n'ai pas la même explosivité qu'Axel Zingle sur un sprint en montée comme celui de Marche. Je me suis classé troisième et c'est encourageant. Heureusement, dans le vélo, il y a plus que la victoire. La journée de dimanche a été très froide, sous dix degrés, après un état très chaud. Je pense que je m'en suis bien sorti avec mon équipe. C'est bon pour la dernière semaine de course, avant, notamment, Binche-Chimay-Binche mardi." (Belga)