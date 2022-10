Marathon de Londres: Bashir Abdi prend la 3e place, victoire du Kenyan Amos Kipruto

Avec son record d'Europe et ses médailles de bronze aux Jeux Olympiques à Tokyo l'été dernier et aux championnats du monde à Eugene au mois de juillet, le Gantois confirme qu'il fait bien partie du gratin mondial des marathoniens. Bashir Abdi avait déjà couru le marathon de Londres en 2019 où il avait terminé 7e en 2h07:03 et était passé pour la première fois sous le record belge de Vincent Rousseau. Son record européen s'élève aujourd'hui à 2h03:36. Chez les dames, l'Éthiopienne Yalemzerf Yehualaw l'a emporté en 2 heures 17 minutes et 26 secondes, son record personnel sur cette distance de 42,195 km. Yehualaw, 23 ans, a devancé la Kényane Joyciline Jepkosgei, tenante du titre, 2e en 2h18:07. et sa compatriote Alemu Megertu, 3e en 2h18:32.. Environ 40.000 athlètes ont disputé ce traditionnel rendez-vous dans la capitale britannique. (Belga)