Premier League - Bruno Lage limogé de Wolverhampton

Le technicien laisse les Wolves dans une inconfortable position de rélégable (18e), avec seulement une victoire et la plus mauvaise attaque du championnat d'Angleterre (3 buts en 8 rencontres). Bruno Lage avait succédé à Nuno Espirito Santo en 2021 et avait obtenu une honorable dixième place la saison dernière. Mais il n'a jamais pu redonner au club la dynamique créée au cours des quatre saisons précédentes. Des bons résultats qui avaient permis à ce club historique du football anglais de retrouver l'élite après une longue absence, de finir septième du classement deux saisons de suite et de participer à une compétition européenne pour la première fois depuis 1980 (quart de finaliste de la Ligue Europa en 2020). Lage fait les frais du décalage entre la pauvreté des résultats et l'ambitieux recrutement réalisé pendant le mercato estival, avec près de 123 millions de livres (138 millions d'euros) dépensés pour Matheus Nunes, Gonçalo Guedes, Nathan Collins ou Sasa Kalajdzic. (Belga)