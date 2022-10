Toulouse, avec un goal de Dejaegere, s'impose face à Montpellier

(Belga) Le FC Toulouse s'est imposé 4-2 dimanche face à Montpellier au cours d'un match de la 9e journée du championnat de France arrêté momentanément à cause de jets de lacrymogènes. Le brassard de capitaine au bras, Brecht Dejaegere a participé à ce succès du TéFéCé, qui se positionne au 12e rang (11 points). Montpellier, qui a ouvert la marque par Nicolas Cozza (7e, 0-1), est 10 avec un point de plus.

Pas secoués outre-mesure, les Haut-Garonnais ont réagi par Stijn Spierings (18e, 1-1), Zakaria Aboukhlal (24e, 2-1) et Fares Chaibi (31e, 3-1). Après le repos, Dejaegere a aggravé la marque d'un tir du droit (48e, 4-1) avant que l'arbitre n'arrête le jeu suite au jet de bombes lacrymogènes. Après huit minutes, les joueurs sont revenus du vestiaire mais exclu (61e) Mikkel Desler, le défenseur de Toulouse, y retournera rapidement tout comme Dejaegere, qui a cédé sa place à un défenseur (63e). Montpellier a profité de la situation par Elye Wahi (68e, 4-2) mais n'a plus marqué malgré ses nombreux tirs au but. En Allemagne, le Hertha a partagé l'enjeu à domicile face à Hoffenheim (1-1). Andrej Kramaric a porté les visiteurs au commandement (25e, 0-1) et Dodi Lukebakio a égalisé pour l'équipe de la capitale (37e, 1-1). Après 8 journées, Hoffenheim est 5e avec 14 points, trois de moins que le leader, l'Union Berlin. Le Hertha est 14e (7 points).