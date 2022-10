Une Belgique coupée en deux: temps sec au nord, pluie au sud

Au fil des heures, la zone de précipitations continuera de glisser vers le sud pour finalement quitter le royaume en début de soirée par la province de Luxembourg. Une nette amélioration gagnera donc progressivement toutes les régions par le nord avec des éclaircies et le risque de quelques averses isolées. Les maxima varieront entre 11°C en haute Ardenne et 17°C en Flandre sous un vent faible à modéré d'ouest à nord­-ouest. Un temps calme et assez beau est attendu pour le début de la semaine prochaine avec des maximas atteignant 20°C mardi. (Belga)