Une centaine d'entreprises ouvrent leurs portes ce dimanche à Bruxelles et en Wallonie

(Belga) Cent-dix entreprises ouvriront leurs portes au grand public ce dimanche, à Bruxelles et en Wallonie, à l'occasion de la Journée Découverte Entreprises (JDE) organisée par le groupe de presse Sudmedia (Sudinfo). Cette année, les visiteurs auront droit à une version hybride de l'événement, proposant seulement des visites virtuelles pour certains sites ou via des montages vidéos.

Après deux années placées sous le signe de la pandémie, la JDE version 2022 connaîtra de 10h00 à 17h00 quelques nouveautés apparues lors des rendez-vous précédents. Ainsi, sur les 110 entreprises participantes, une dizaine ouvriront leurs portes uniquement virtuellement. Ces visites virtuelles seront possibles via la page Facebook de la JDE ou le site internet sudinfo.be. "Les visiteurs pourront découvrir l'envers du décor grâce à l'intervention du directeur de l'entreprise", indiquent les organisateurs. Certaines autres dévoileront au grand public leurs coulisses via un reportage vidéo d'une durée de 10 minutes. Parmi elles, ETILUX, ORBIX, Autosécurité, IFC et la SWDE rendront également accessibles leurs bureaux en présentiel. Pour participer aux visites physiques, une inscription préalable était nécessaire sur le site www.jde.be. (Belga)