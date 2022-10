ATP Astana: Repêché comme lucky loser, David Goffin hérite de Carlos Alcaraz

Au 1er tour, David Goffin sera opposé à l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial et vainqueur du dernier US Open. Ce sera le second duel entre le joueur belge de 31 ans et l'Espagnol de 19 ans, qui avait battu Goffin 6-3, 6-3 l'an dernier au tournoi de Melbourne. Contraint de passer par les qualifications de l'Open d'Astana, David Goffin y avait été éliminé au 2e tour dimanche, s'inclinant 3-6, 7-6 (7/3) et 7-6 (7/2) après avoir gaspillé trois balles de match face au jeune Italien Luca Nardi (ATP 152), 19 ans. (Belga)