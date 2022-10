Cours suspendus après de violents incidents dans une importante université de Téhéran

(Belga) Les cours en présentiel ont été suspendus à partir de lundi dans la plus importante université scientifique d'Iran après de violents incidents dimanche soir entre étudiants et forces de sécurité à Téhéran, a indiqué une agence locale.

"L'Université de technologie Sharif a annoncé qu'en raison des événements récents et de la nécessité de protéger les étudiants (?), tous les cours se dérouleront virtuellement à partir du lundi", selon l'agence Mehr. Selon cette agence, deux cents étudiants se sont rassemblés dimanche après-midi à l'Université de technologie Sharif et ont scandé des slogans hostiles au système religieux en vigueur en République islamique ainsi que "femme, vie, liberté" ou "les étudiants préfèrent la mort à l'humiliation". Selon l'agence de presse Mehr, ils protestaient contre le meurtre de Mahsa Amini et l'arrestation d'étudiants interpellés lors des récentes manifestations, déclenchées le 16 septembre par la mort de la jeune femme de 22 ans, arrêtée trois jours auparavant par la police des mœurs à Téhéran pour infraction au code vestimentaire strict qui oblige notamment les femmes à porter le voile. Les policiers ont tiré au paintball ainsi que des gaz lacrymogènes et utilisé des fusils à pompe. Des forces de sécurité en civil et des policiers étaient stationnés dimanche soir devant l'entrée nord de l'université, selon l'agence. Pour calmer la situation, le ministre des Sciences est entré à l'université pour parler avec les étudiants et entamé un dialogue avec les forces stationnées autour de l'établissement, a-t-on ajouté de même source. (Belga)