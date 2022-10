Défaite électorale pour les nationalistes en Bosnie, annoncent les médias locaux

(Belga) Certains candidats nationalistes auraient subi une défaite lors des élections dimanche des trois membres de la présidence collégiale de la Bosnie, des députés du Parlement central et d'une série de représentations locales. C'est ce que rapportent les médias locaux en se basant sur les données des sièges des partis politiques, qui ont déjà reçu des résultats partiels. Les résultats officiels ne sont pas attendus avant lundi.

Les Bosniaques ont notamment élu dimanche les trois membres de la présidence conjointe (un Bosniaque, un Croate et un Serbe). Avec 61% des votes comptés, le social-démocrate Denis Becirovic est en tête pour le siège bosniaque avec 55% des voix. En deuxième position se trouve Bakir Izetbegovic, du parti nationaliste musulman SDA, avec 41%. Une victoire du premier nommé signifierait que, pour la première fois en 12 ans, aucun membre du SDA ne siégerait à la présidence. En ce qui concerne le scrutin chez les Croates, il semble que le coprésident sortant Zeljko Komsic - un réformateur non nationaliste - ait été réélu. Il a pu compter sur environ deux tiers des voix. Le siège serbe risque, par contre, de rester dans l'escarcelle des nationalistes. La candidate du SNSD, au pouvoir dans la partie serbe du pays, Zeljka Cvijanovic, aurait en effet obtenu 60% des voix. Elle est considérée comme une confidente du séparatiste Milorad Dodik, qui siège actuellement parmi les trois présidents. Lors de ce scrutin, ce dernier s'est présenté au siège de président de la République serbe, l'une des deux entités de l'État fédéral de Bosnie-Herzégovine, aux côtés de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il est en tête dans cette course, selon les médias locaux.