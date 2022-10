Les Belges à l'étranger - Premier succès cette saison pour Leicester et ses Belges face à Nottingham et Orel Mangala

Leicester a dessiné son succès en première période en inscrivant trois buts via un doublé de James Maddison (25e, 35e) et un but d'Harvey Barnes (27e). Après la pause, Patson Daka a fixé le score final à 4-0 quelques minutes après sa montée au jeu (73e). Au classement, Leicester passe à la 19e place avec 4 points, le même total que Nottingham Forest qui glisse à la 20e et dernière place. (Belga)