La décharge de Kruibeke peut redémarrer ses activités sous conditions

Des eaux usées contenant des substances nocives dont de l'uranium et du cobalt avaient été déversées dans l'Escaut. Cette information avait été révélée lors d'un reportage de la VRT qui s'appuyait sur un rapport de l'inspection flamande de l'environnement consulté par les journalistes de l'émission Pano. Les travaux avaient été suspendus, dans l'attente d'un avis d'experts externes. Celui-ci, désormais publié, indique un impact "très limité à nul" de ces rejets sur l'écosystème de l'Escaut et la santé publique. L'impact sur la qualité actuelle de l'eau de ce fleuve a également été estimé comme étant "très limité à nul". La décharge peut, par conséquent, reprendre ses activités. De Vlaamse Waterweg doit cependant assurer le contrôle de la qualité des eaux rejetées. À l'avenir, l'organisme gestionnaire des cours d'eaux en Flandre doit immédiatement informer la ministre et le conseil d'administration en cas de problème. Afin de garantir la réduction des dépassements de taux de substances nocives dans l'eau, De Vlaamse Waterweg a également pris des mesures supplémentaires. La station d'épuration a, par exemple, été agrandie afin de réduire davantage les concentrations de substances potentiellement polluantes. Les eaux usées traitées seront réutilisées autant que possible par l'usine voisine qui produit de l'argile. En conséquence, moins d'eaux usées seront rejetées dans l'Escaut, assure le gestionnaire. (Belga)