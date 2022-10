Tadej Pogacar l'emporte devant Sergio Higuita et Alejandro Valverde

(Belga) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est adjugé la 101e édition des Trois Vallées Varésines (1.Pro), qui a mené le peloton sur 196,3 km entre Busto Arsizio et Varèse, mardi en Italie. Le Slovène l'a emporté devant le Colombien Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) et l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), qui s'offre un podium à 42 ans pour l'avant-dernière course de sa carrière.