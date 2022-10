Arnaud De Meester devient le 2e Belge à finir l'Enduroman

(Belga) Arnaud De Meester a bouclé dans la nuit de mardi à mercredi l'Enduroman, considéré comme le triathlon le plus dur au monde. Il a relié Londres à Paris en 71 heures et 55 minutes, après 140 km de course à pied entre Londres et Douvres, la traversée de la Manche à la nage (entre 35 et 45 km selon les courants) et 290 km à vélo entre Calais et Paris.