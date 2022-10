"C'est le money time pour le train"

Dans sa réponse, Georges Gilkinet n'a pas cité de montant qui sera accordé à la SNCB et à Infrabel dans les prochaines années. Il a rappelé l'adoption par le gouvernement de la "Vision rail 2040", développée dans un courrier envoyé aux syndicats le week-end dernier. "Ces ambitions sont à la base des négociations avec la SNCB et Infabel sur leurs nouveaux contrats de service public" d'une durée de dix ans, a-t-il rappelé, assurant que ces contrats seraient conclus d'ici la fin de l'année. "Il n'y a plus de contrat (de service public) depuis 2012. On n'y est pas encore. C'est pourquoi je demande un mandat et un budget pour terminer cette négociation." Selon Georges Gilkinet, ce point sera discuté ce mercredi soir en comité restreint. Le kern doit en effet poursuivre ses travaux budgétaires à partir de 18h30, avant deux jours de pause en raison du sommet européen informel de Prague auquel participera le Premier ministre Alexander De Croo. Le ministre a par ailleurs indiqué être en contact régulier avec les syndicats, renvoyant toutefois les questions sociales à la concertation interne via HR-Rail. "Le cadre est suffisant pour assurer le service. Mais il faut le remplir", a-t-il observé, citant en exemple le chiffre de 600 postes vacants dans la sous-région d'Anvers." (Belga)