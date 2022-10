Conference League - Declan Rice s'attend à un match difficile contre Anderlecht

"Nous savions que ce serait un match difficile quand nous avons été tirés dans le même groupe", a poursuivi le milieu de terrain anglais. "Ils ont d'excellents joueurs, comme Jan Vertonghen. Josh Cullen (formé à West Ham, aujourd'hui à Burnley, ndlr) est passé ici. Il a vécu une belle expérience et raconte beaucoup de belles choses sur ce club. Il y aura une belle ambiance demain, ce sera un bon match. Nous voulons sortir de ce groupe et sommes impatients de jouer ce match." A 23 ans, Rice est depuis le début de la saison le capitaine de West Ham, son club formateur, après avoir récupéré le brassard du retraité Mark Noble, une légende du club. "C'est un honneur incroyable et aussi une responsabilité", a confié Rice. "Je n'ai pas trouvé cela difficile car j'ai beaucoup appris de Noble et de sa manière d'être avec les joueurs. Il y a tellement de choses qui se passent en coulisses qu'il a fait paraitre faciles. J'apprends encore, mais je m'amuse aussi." Rice a disputé pas moins de 60 rencontres la saison passée, entre son club, qui avaient atteint les demi-finales de l'Europa League, et l'équipe nationale anglaise. "Parfois c'est une question de chance. J'essaie de rester autant que possible en bonne santé et en forme en dehors du terrain. Je veux jouer le plus de matchs possibles", a conclu le milieu de terrain au 34 apparitions et 2 buts avec l'Angleterre. (Belga)