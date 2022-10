Des militantes de Greenpeace interrompent le discours de Truss au congrès conservateur

"Qui a voté pour cela ?", indiquait la pancarte brandie par ces militantes, rapidement escortées hors de la salle alors que Liz Truss était applaudie par ses partisans. Greenpeace visait à "dénoncer le + déchiquetage + des promesses du parti (conservateur) en 2019", a expliqué l'ONG sur Twitter. "La Première ministre fait volte-face sur la fracturation hydraulique, une action climatique forte et des protections environnementales de premier plan. Qui a voté pour cela ?", a écrit Greenpeace. Face à la crise énergétique, Liz Truss, au pouvoir depuis tout juste un mois, a promis d'accélérer l'exploitation de pétrole et de gaz en mer du Nord. Son gouvernement a d'ores et déjà levé le moratoire sur la fracturation hydraulique, une technique polluante d'extraction des hydrocarbures de schiste. Elle a aussi refusé de taxer les compagnies pétrolières, malgré les profits records engrangés ces derniers mois. Le Royaume-Uni est l'un des pionniers en Europe dans la lutte pour le climat, avec une loi majeure datant de 2008 et une transformation rapide de son modèle énergétique, le charbon ne représentant plus que 3% de l'énergie consommée en 2020, contre 20% en 2013. Très engagé dans la conférence sur le climat COP26 en 2021 en Écosse, l'ancien Premier ministre Boris Johnson avait promis de faire du Royaume-Uni l'Arabie saoudite de l'éolien et présenté d'ambitieux objectifs climatiques concernant par exemple la fin des véhicules essence et diesel. Liz Truss, qui lui a succédé, n'a jamais été perçue comme particulièrement engagée sur le climat, affirmant ses réticences envers certaines mesures de soutien aux énergies renouvelables ou de protection de l'environnement. (Belga)