La députée bruxelloise Véronique Lefrancq quitte Les Engagés

Dans un communiqué, l'élue bruxelloise évoque une décision "mûrement réfléchie" dont elle a informé le président des Engagés, Maxime Prévot, il y a quelques semaines. "Aujourd'hui, il faut avoir le courage d'être en phase avec ses convictions. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer mon travail politique en tant que députée indépendante au Parlement. Depuis la création des Engagés, je me sens orpheline politiquement parlant du projet et des valeurs humanistes qui ont fondé mon engagement au cdh et que je ne retrouve plus dans le nouveau manifeste et la stratégie décidée. J'ai besoin d'une identité et de marqueurs forts, qui sont devenus inexistants au sein de ce mouvement. Je ne quitte pas le cdH mais je quitte bien Les Engagés", a-t-elle justifié. Les Engagés comptent désormais quatre député(e)s bruxellois(es) qui continuent de constituer un groupe parlementaire, un statut accordé à toute formation représentée au parlement bruxellois par au moins 5% du groupe linguistique auquel celle-ci appartient, arrondi à l'unité supérieure. Le groupe linguistique francophone compte 72 député(e)s. (Belga)