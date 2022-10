Les Belges à l'étranger - Sans De Bruyne, Manchester City écrase Copenhague, Meunier et Hazard battent le FC Séville

Dans le groupe G, Manchester City a poursuivi son parcours presque parfait en disposant de Copenhague sèchement, 5-0. L'inévitable Erling Haaland a inscrit les deux premiers buts des siens (7e et 32e), avant que l'ancien Anderlechtois Sergio Gomez ne pousse Khocholava à marquer contre son camp (39e). Riyad Mahrez a alourdi la marque sur pénalty (55e) avant un dernier but d'Alvarez (76e). Dans l'autre rencontre du groupe, Dortmund a fait la bonne opération en s'imposant à Séville, 1-4. Les Borussen ont fait le travail en inscrivant trois buts en première période, via Guerreiro (6e), Bellingham (41e) et Adeyemi (43e). La réduction du score d'En Nesyri (51e) est restée sans conséquence sur le verdict du match, suivie par le coup de grâce de Brandt (75e). Titulaire sur le côté droit de la défense, Thomas Meunier a disputé toute la rencontre pour le Borussia, tandis que son coéquipier Thorgan Hazard est monté au jeu pour disputer quelques minutes à la 86e minute. Côté sévillan, Adnan Januzaj est resté en survêtement. Au classement, City conforte sa première place avec 9 points. Dortmund prend ses distances avec ses concurrents directs, puisque les Allemands comptent 6 points, avec Séville puis Copenhague bloqués à 1 point. (Belga)