Le Bayer Leverkusen, battu sur le terrain du FC Porto (2-0) mardi en Ligue des Champions, dans le groupe du Club Bruges, a décidé de licencier son entraîneur Gerardo Seoane pour nommer l'Espagnol Xabi Alonso à sa place. Le Suisse de 43 ans a fait les frais d'un début de saison catastrophique, son club pointant à la 17e et avant-dernière place en Bundesliga.

Leverkusen, adversaire du Club Bruges en C1, se sépare de Seoane et nomme Xabi Alonso

Seoane dirigeait le Bayer Leverkusen depuis juillet 2021. Sous sa direction, le club était parvenu à terminer à la 3e place du dernier championnat d'Allemagne, seulement devancé par les deux ogres que sont le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Cette saison, son équipe n'a gagné qu'un seul de ses huit matches en Bundesliga et est en position de relégable. Éliminé d'entrée par un club de D3 en Coupe d'Allemagne, le Bayer a aussi été battu par le Club Bruges en Ligue des Champions lors de la première journée. Depuis lors, le Bayer a battu l'Atlético de Madrid à domicile (2-0) mais a été défait mardi à Porto (2-0). Pour remplacer le Suisse, le Bayer Leverkusen a jeté son dévolu sur l'ancien international Xabi Alonso. L'Espagnol de 40 ans, qui connait très bien la Bundesliga pour y avoir évolué pendant trois saisons avec le Bayern Munich (2014-2017) avant de mettre un terme à sa carrière, a signé un contrat jusqu'en juin 2024. Il avait ensuite intégré le centre de formation du Real Madrid, où il a joué entre 2009 et 2014, puis le staff technique de la Real Sociedad, son club formateur.