Ligue des Champions - Carl Hoefkens: "Les joueurs ont respecté le plan à la lettre"

"Avant la rencontre, j'avais dit aux joueurs que l'on pouvait réaliser quelque chose de fantastique et qu'ils devaient y croire. C'était aussi important de faire les bons choix avec le ballon, dans ce cas, le nom de l'adversaire importe peu. Nous savions que l'Atlético était prêt pour ce match mais les joueurs ont respecté le plan à la lettre", a souligné Hoefkens. Les Brugeois ont également su parfaitement profiter de leurs moments forts pour inscrire les deux buts de la victoire. "En première période, nous avons essayé de mettre le pied sur le ballon et ils ont eu du mal à installer leur pressing. Nous avons la qualité nécessaire pour finir les petites occasions que nous avons eues. En deuxième mi-temps, c'était plus difficile mais nous nous sommes battus en équipe. Je ne peux pas citer le nom d'un joueur qui n'a pas fait son travail", a conclu Hoefkens. (Belga)