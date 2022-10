Ligue des Champions de basket - Ostende débute sa campagne par une défaite à domicile contre Galatasaray

Les Stambouliotes, portés Dee Bost, 23 points, ont fait la différence dès les premières minutes de jeu, le marquoir affichant déjà 19-29 à l'issue du premier quart-temps. Les troupes de Dario Gjergja, qui est aussi sélectionneur national belge, ont ensuite fait jeu égal avec leur adversaire sans toutefois parvenir à combler l'écart. Côté ostendais, Pierre-Antoine Gillet a terminé la partie avec 17 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 interception. Champions de Belgique pour la 23e fois, la 11e fois de rang fin mai, les Ostendais affronteront mardi prochain l'Hapoel Holon, champion d'Israël et demi-finaliste la saison dernière, qui a battu les Polonais du Legia Varsovie (81-84) lundi. Les huit vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour le deuxième tour. Les deuxième et troisième de chaque groupe disputeront eux un barrage pour atteindre le deuxième tour. Lors du deuxième tour, les 16 équipes seront réparties dans quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Les quatre vainqueurs disputeront ensuite le Final Four pour tenter de succéder aux Espagnols de Tenerife. (Belga)