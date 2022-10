Météo - Temps mitigé entre nuages et éclaircies

(Belga) Il fera généralement nuageux et des nuages bas pourront parfois réduire la visibilité sur le sud-est du pays, mercredi matin. En journée, des passages nuageux alterneront avec des éclaircies qui seront plus larges sur la partie sud-est du pays, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Temps doux avec des maxima de 16 à 21°C. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales proches ou légèrement supérieures à 60 km/h.

Ce soir, un front faiblement pluvieux traversera le pays à partir du littoral. La nuit prochaine, les faibles pluies gagneront l'Ardenne, avant de s'évacuer par le sud-est. Le ciel se dégagera par la suite. Les minima varieront entre 6 et 11°C. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral encore temporairement assez fort. Il faiblira en fin de nuit. Jeudi, le ciel sera ensoleillé avec parfois quelques passages nuageux. Les maxima varieront entre 13°C en haute Ardenne et 17°C en Flandre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral généralement modéré. Vendredi, le temps sera doux avec un soleil parfois voilé par des bancs de nuages élevés. Une faible zone de pluie traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne en soirée et la nuit suivante. Maxima de 13 à 15°C en Ardenne et de 16 à 18°C dans les autres régions. Le vent deviendra modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort. Samedi, le temps redeviendra sec avec des éclaircies qui s'élargiront à partir du nord-ouest. Quelques faibles pluies seront encore possibles le matin en Ardenne. Les maxima varieront entre 12 et 17°C avec un vent généralement modéré d'ouest, faiblissant en soirée. Dimanche, le ciel sera assez ensoleillé avec des voiles nuageux d'altitude. Les maxima varieront entre 12 et 17°C avec un vent généralement modéré de sud. (Belga)