Mondiaux de judo - Matthias Casse pourrait rencontrer Tato Grigalashvili ou Chouchi en finale

Matthias Casse a été versé dans la poule C. Exempté de premier tour, Casse pourrait retrouver son rival Tato Grigalashvili en finale. Casse a battu le Géorgien en finale des Mondiaux 2021 à Budapest puis dans le combat pour le bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo un mois et demi plus tard. Cette saison, le Belge s'est incliné devant Grigalashvili en finale de l'Euro de Sofia. Un autre Belge pourrait croiser la route de Grigalashvili. En effet, Sami Chouchi, 7e mondial, lui aussi exempté de premier tour, devra écarter deux adversaires avant un probable duel contre le Géorgien en quarts de finale. Outre Casse et Chouchi, Mina Libeer (-57 kg), Sophie Berger (-78 kg), Jorre Verstraeten (-60 kg) et Toma Nikiforov (-100 kg) débuteront aussi leur compétition au 2e tour. Jeudi, Jorre Verstraeten et Ellens Salens (-48 kg) fouleront les tatamis de Tachkent lors de la première journée des Mondiaux (6-12 octobre). Elle Salens, 25 ans et 42e mondiale, affrontera au premier tour la Dominicaine Estefania Soriano (IJF 49). Une victoire lui permettrait de défier au 2e tour la N.1 mondiale française Shirine Boukli. (Belga)